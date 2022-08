Artemis já não vai ser lançado para o espaço hoje

Estava previsto que Artemis descolasse em direção à Lua às 13h33, no entanto, horas antes foi encontrada uma fissura no intertanque do foguetão, parte que liga os tanques do hidrogénio líquido ao oxigénio líquido. Por isso, a NASA decidiu adiar o lançamento da missão que promete votar a meter o Homem na Lua, 50 anos depois.