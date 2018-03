Em 2015, Douglas Waters, agora com 86 anos, não conseguia ver nada do olho direito e também estava quase cego do esquerdo. "Estava a lutar para conseguir ver bem as coisas, mesmo quando estava perto", contou ao jornal The Guardian. Desde Outubro desse ano, a sua vida mudou, com um implante pioneiro de células estaminais nos olhos: "Depois da cirurgia a minha vista melhorou ao ponto de conseguir ler o jornal agora e ajudar a minha mulher com a jardinagem."

Waters e uma mulher com cerca de 60 anos são as duas primeiras pessoas a receber um tratamento de células estaminais para a causa mais comum de cegueira: a degenerescência macular da idade (DMI). No Reino Unido, os médicos esperam que esta terapia se torne tão comum como as cirurgias às cataratas em cinco anos.





Tanto Douglas como a outra paciente tratada tinham casos severos de DMI e estavam a perder a visão. Com a ajuda do London Project to Cure Blindness (Projecto de Londres para Curar a Cegueira, em tradução livre), uma colaboração entre o professor Pete Coffrey do University College de Londres e o professor Lyndon da Cruz, cirurgião da retina no hospital oftalmológico de Moorfields, foram submetidos ao novo tratamento.

Na parte de trás dos seus olhos, foram implantados "remendos" de células estaminais. Entre 2015 e 2018, foram injectados imunodepressores para que as células não fossem rejeitadas. Ao longo do tempo, a visão foi restaurada o suficiente não só para ler mas para conseguir ver caras, que costumavam ser uma mancha desfocada cinzenta.

Este projecto médico tencionava tratar dez pessoas que sofrem da forma "húmida" de DMI, causada pelo extravasamento de vasos sanguíneos no olho que podem destruir a mácula, que faz parte da retina do olho. Sem a ajuda da mácula, não funciona o epitélio de pigmento da retina, essencial para o trabalho das células fotossensíveis.

Os resultados desta nova terapia foram publicados no jornal Nature Biotechnology.

"O que esta equipa fez é brilhante e sinto-me muito sortudo por conseguir ver de novo", conclui o paciente Douglas Waters.