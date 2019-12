Estudo indica que jejum intermitente poderá aumentar esperança de vida

Não comer durante períodos de 16 a 18 horas por dia pode ser uma maneira de tratar várias doenças e assim aumentar o número que anos que pode viver. A conclusão é de um estudo publicado no The New England Journal of Medicine , que aponta que o jejum intermitente pode reduzir a pressão sanguínea, ajudar na perda de peso e prevenir obesidade, cancro, diabetes e doenças cardíacas.O autor do estudo, um neurocientista da Universidade Johns Hopkins chamado Mark Mattson, define que podem ser feitos dois tipos de jejum, um diário, em que a pessoa pode comer durante seis a oito horas e abster-se durante 16 a 18 horask, e um semanal, em que se limita a quantidade de calorias ingeridas durante dois dos sete dias da semana a 500 calorias.Seguindo qualquer um destes métodos, Mattson afirma que se poderão ver resultados ao nível da resistência da insulina, que ao ser melhorada pode estabilizar os níveis de glicémia, e da saúde celular, uma vez que as variadas alterações metabólicas fazem com que as células utilizem todas as suas capacidades e recursos.No entanto, e estando o nosso corpo habituado a receber alimentos pelo menos três vezes por dia, poderá ser difícil fazer a transição entre regimes e mais difícil ainda manter o regime. "Quem quiser experimentar tem de saber que sentir-se irritado e esfomeado é comum ao início e normalmente passa após duas semanas a um mês, já que o corpo e o cérebro fica acostumado ao novo hábito", aponta Mattson no estudo.