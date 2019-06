O Laboratório de Ilustração Científica do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro tem vindo a tornar-se uma referência internacional nesta área, recebendo todos os anos alunos estrangeiros que vêm aprender a comunicar a ciência através da imagem.

Este espaço destinado à investigação e experimentação no universo da imagem documental, enquanto modelo de comunicação do conhecimento científico, foi criado em 2011, tendo já realizado sete edições do curso de formação em ilustração científica.