Está pior das alergias?

As alergias de Soraia Alpuim ao pólen costumam começar em março, mas este ano apareceram um mês mais cedo. É nos dias de vento, sol e tempo seco que piora. Tudo começa com a sensação de nariz entupido, depois seguem-se os espirros, o pingo, a comichão e os olhos lacrimejantes. “Os sintomas agravam-se com a chegada da primavera e com a chuva atenuam-se. Procuro evitar exposição a ácaros, pólen e oliveira, mas nem sempre é fácil”, diz Soraia, de 39 anos, psicóloga. Este ano tudo piorou por culpa das alterações climáticas, explica Daniel Machado, imunoalergologista. “Com as alterações climáticas e com o aumento da temperatura atmosférica os ciclos de polinização das plantas têm vindo a ser mais prolongados, o que faz com que os doentes tenham sintomas durante mais tempo e mais cedo”, esclarece o especialista.