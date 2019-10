Jovens aspirantes a médicos da Nova Medical School encheram o Grande Auditório do Teatro Camões no dia 18 de outubro para ver o Nobel da Medicina e da Fisiologia de 2019. Sir Peter Ratcliffe entrou entre aplausos e não ao som da música que resume a sua odisseia científica, segundo o próprio: You Can’t Always Get What You Want, dos Rolling Stones.

Diz que a base do seu sucesso foi ter sido "curioso" no trabalho que, juntamente com o de Gregg Semenza e Bill Kaelin, acabou por desvendar o mistério de como células se adaptam às constantes mudanças dos níveis de oxigénio. O biólogo molecular e nefrologista participou no iMed Conference, em que descreveu a sua investigação com piadas sobre estradas em França pelo meio.

Resolver o puzzle da investigação era descobrir como o gene da EPO – nome científico da eritropoietina, uma hormona produzida nos rins que controla a produção de células vermelhas do sangue – aumentava a sua concentração em situações de falta de oxigénio (cujo nome científico é hipóxia). Fundamental à vida pela sua função imprescindível na respiração celular - através da mitocôndria -, a importância do oxigénio era conhecida, mas a maneira como as células se adaptavam à sua falta era ainda uma incógnita.

O que se encontrava a fazer quando recebeu a chamada da Assembleia do Nobel?

Estava sentado numa reunião de departamento a ouvir investigadores sobre novos dados quando recebemos uma chamada de Estocolmo. Sabíamos que o Comité do Nobel faz sempre o anúncio na primeira segunda-feira de outubro e que este era um momento oportuno para receber a chamada. Mas existe sempre muita especulação e por vezes recebemos chamadas falsas por isso fomos muito cautelosos até sabermos que era o Thomas Pearlman [secretário da Assembleia do Nobel] do outro lado.

Quando começou verdadeiramente a sua investigação sobre hipóxia?

Em 1989. Bem, depende... pode ter sido antes disso. Primeiro comecei a investigar os efeitos de hipóxia nos rins e as suas ligações com doenças renais. Isso foi em meados dos anos 80. Falhámos em perceber o que provoca danos no rim mas interessámo-nos no puzzle que é o EPO e, quando terminei a minha formação clínica em 1988, comecei a trabalhar na EPO no laboratório de um amigo.

E porque estava interessado em nefrologia, no gene EPO e em como células se adaptam ao oxigénio?

Fui atraído até à nefrologia. O médico com quem trabalhava era um nefrologista e eu admirava-o muito. Um dia disse-me: "Petey, devias ser um nefrologista!". Eu respondi: "Ok, soa-me bem". Mas havia problemas em conseguir um trabalho porque esta é uma especialidade cara e foi isso que me motivou a fazer todos estes casos de estudo.

Teve a perceção do quão grande seria a sua descoberta quando iniciou a investigação?

Não, estávamos apenas preocupados com a EPO na altura. E diziam: ‘Isso não importa muito, temos EPO recombinado, porquê preocuparmo-nos com a sua regulação?’ E por isso ninguém pensou que fosse um assunto muito importante. Fi-lo porque era curioso, queria saber como era regulado, mas não antevi que fosse possível um sistema induzir EPO, não fazíamos ideia.

E quando foi o momento em que soube que tinha descoberto algo grande?

Eu penso que o primeiro momento foi quando descobrimos que o sistema estava espalhado por todo o corpo e não só na EPO. Isso foi em 1992. Fizemos a ligação da VHL com a HIF em 1998. E a correlação com a PHD e as enzimas que a catalisavam no ano 2000, 2001. Esses foram os grandes momentos de transição.

Foi alguma vez difícil conseguir fundos para realizar as investigações?

Não foi assim tão difícil. Tive sorte. Fui financiado pelo National Kidney Research Fund [organização que apoia pesquisa sobre prevenção e tratamento de doenças renais no Reino Unido] e depois consegui fundos do Wellcome Trust [instituição de caridade britânica]. Eles foram muito bons para mim, acho que isso poderá não acontecer nos dias de hoje. Tive um plano de financiamento inicial de cinco anos, cerca de 1,5 milhões de libras [cerca de 1,75 milhões de euros].

Não existiam muitas bases na área e isso foi importante. Tudo isto requer coragem da parte do cientista, mas também coragem da parte do financiador e, se alguma delas estiver a falhar, as coisas não vão resultar.

Como ocorreu a mudança da licenciatura em Química Industrial para Medicina?

Estava na Lancaster Royal Grammar School e queria seguir Química - era bastante bom a Química – e um dia o diretor da escola, uma personagem engraçada, chegou à sala de Química e disse: "Ratcliffe, posso ter uma palavra contigo? Acho que devias seguir Medicina". E mudei a minha candidatura. Não sei se ele achava que daria um bom médico ou um mau químico. Ainda hoje não o sei.

Como explicaria a sua investigação – e como venceu o prémio Nobel – a uma criança de seis anos?

Bem, uma criança de seis anos estaria familiarizada com um sistema de aquecimento num quarto. Um ar condicionado, ao aumentar ou baixar a temperatura, mede as respostas ao calor e corrige-as. Nós fizemos o mesmo, só que com oxigénio.

Acha que daqui a dois, cinco, dez anos, as suas descobertas estarão num manual de ciências do ensino básico?

Acho que vamos ter direito a uma linha ou duas nos livros, sim.

O que gostaria de dizer ao revisor da revista científica Nature que rejeitou a sua investigação sobre a resposta genética a hipóxia?

Não sei o que diria. Isto já aconteceu antes, é um clássico. Não acredito que seja culpa deles, mas existe um problema porque a pesquisa com fundos públicos está agora a ser limitada pelas publicações, que são detidas por empresas com fins comerciais. Como chegámos a isto, não sei bem. Mas não acredito que seja uma boa ideia. A comunidade científica investiu demasiado poder nas escolhas editoriais do que é publicável e o que não é.

É errado mas cientistas importam-se se as suas investigações estão na Nature ou não. E a culpa é tanto das escolhas editoriais como dos cientistas. Não devia importar onde as descobertas são publicadas.

Como se faz um Nobel da Medicina – da mudança de licenciatura às negas da Nature

Sir Peter Ratcliffe afirma à SÁBADO que foi "atraído" desde a Química – onde começou o seu percurso académico - até à Medicina e à Nefrologia, a especialidade que estuda doenças renais: um campo científico pequeno que lhe viria a dar o espaço que precisava para mostrar trabalho.

Sem doutoramento, começou a sua carreira de investigador com pequenos casos de estudo em pequenas revistas científicas e diz que tudo começa por "encontrar um problema por resolver". Confessa não ter sido "extremamente competente" naquilo que fez – e que talvez tenha sido essa a sua "sorte", porque deixou pontos de interrogação para o que viria a seguir.

Ratcliffe comparou ainda o percurso de uma investigação científica a férias que passou em Caen, no sul de França, referindo que os franceses "constroem autoestradas em cima de estradas" tal como cientistas têm de encontrar um novo problema num fracasso.

Entender como o gene EPO podia ser regulado consoante os diferentes níveis de oxigénio era a chave para entender a adaptação de células à falta de oxigénio. Em conjunto com Semenza, Ratcliffe descobriu que a regularização do oxigénio pelo gene EPO não estava só presente nos rins, mas sim em todo o corpo – o que nos diz que o mecanismo seria funcional em vários tipos de células e tecidos.

Ao longo de mais de uma década, o professor em Oxford desenvolveu, em conjunto com os dois investigadores norte-americanos e mais 50 pessoas que fizeram parte do trabalho, um mecanismo molecular – a que chamaram fator indutor de hipóxia (HIF) – e aprimoraram-no tendo em conta os diferentes níveis de concentração de oxigénio. Para isso, Ratcliffe recorreu a uma doença rara, a síndrome de von Hippel-Lindau (VHL), que tinha a particularidade de regular situações de hipóxia.

De maneira a regular situações em que os níveis de oxigénio são normais (normoxia) ou elevados, não era possível utilizar a HIF pois esta é rapidamente eliminada. Por isso, em conjunto com Kaelin, Ratcliffe demonstrou em 2001 que a prolil-hidroxilase (PHD) aumentaria a afinidade entre VHL e HIF. Ratcliffe conta que a descoberta foi feita a um sábado e que os dados foram comunicados nesse mesmo dia. Como recebeu resposta no dia seguinte, a um domingo, pensou que a resposta seria negativa: "As más notícias correm mais depressa", diz. Foi, por isso, com agrado que viu o papel da PHD ser validado na investigação.

Graças ao sistema, os três investigadores abriram caminho a novas estratégias de como combater doenças que estão relacionadas com a falta de oxigénio nas células – tendo já sido demonstrada a sua eficácia no tratamento da anemia e do cancro, entre outras patologias fisiológicas.

Mas até à validação das suas descobertas, Ratcliffe teve de lidar com desconfiança por parte da comunidade científica. Em 1992, o seu estudo sobre a resposta genética à hipóxia foi rejeitado pelo editor de uma das revistas científicas mais conceituadas, a Nature, que indicava que a investigação estaria "melhor colocada" numa revista científica mais especializada.

Em 2014, recebeu o título de Cavaleiro no Reino Unido pelos seus serviços à Medicina. Depois de o gravador ter sido desligado, alongou-se a dar a sua opinião à SÁBADO sobre o Brexit e o "engenhoso" Boris Johnson. "Ao contrário da maioria dos cientistas, não creio que o Brexit seja uma boa ideia. Não só não é uma boa ideia para a Ciência, não é uma boa ideia no geral", lamenta. "Não é uma boa ideia, nem em termos financeiros, nem em termos humanitários. Não consigo encontrar sociedades que beneficiaram em isolar-se e, embora isto não seja um isolamento, é uma aproximação nesse sentido. Por isso estou dececionado e não creio que irá ajudar o país nem alcançar aquilo que aqueles que votaram a favor dele queriam."