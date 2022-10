Elnaz Rekabi. Atleta iraniana desaparecida ou em segurança?

Pessoas próximas de Elnaz Rekab não conseguiram falar com a atleta desde domingo, dia em que competiu na Coreia do Sul sem hijab.

No dia 16 de outubro, a escaladora iraniana Elnaz Rekabi competiu num torneio internacional na Coreia do Sul sem hijab, o que foi visto como uma posição política enquanto no seu país ocorrem os protestos pela morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia. Esta manhã, começaram a circular várias informações acerca da atleta de 33 anos. À BBC, amigos relataram não estar a conseguir contactá-la e que a iraniana ia ser presa. Mas no Instagram de Elnaz Rekabi, foi publicada uma story com um comunicado a indicar que a atleta estava a regressar ao Irão com a sua equipa.