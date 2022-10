Escaladora iraniana Elnaz Rekabi em prisão domiciliária

BBC avança que a escaladora que competiu sem véu foi levada do aeroporto de Teerão para a academia olímpica, antes de se encontrar com o ministro do Desporto, em vez de ir ter com a família.

Foi a 16 de outubro que a escaladora iraniana Elnaz Rekabi competiu na Coreia do Sul sem hijab. O gesto, ocorrido enquanto no seu país se vivem protestos causados pela morte de Mahsa Amini às mãos da "polícia da moralidade", tornou-se viral mas também gerou preocupações com a atleta. De acordo com a BBC, Elnaz Rekabi, de 33 anos, encontra-se agora em prisão domiciliária. Do seu lado, as autoridades dizem que a escaladora se encontra a descansar.