Atleta iraniana que competiu sem lenço aparece no aeroporto e é recebida por multidão

A escaladora iraniana Elnaz Rekabi foi recebida no aeroporto de Teerão por uma multidão de apoiantes, depois de ter competido na Coreia do Sul sem o lenço na cabeça como estipula a lei do seu país. Enquanto a multidão gritava "heroína", por ter desafiado as regras do país, a atleta desculpava-se dizendo que acabou por não usar o lenço "inadvertidamente" durante a prova.