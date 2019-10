Dia Mundial do AVC: A que sintomas deve estar atento?

O que deve fazer se suspeita que alguém está a sofrer um AVC? O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) publicou várias recomendações referentes aos sintomas desta emergência, que exige ação imediata. A 29 de outubro, assinala-se o Dia Mundial do AVC.

Também vulgarmente conhecido por trombose ou embolia cerebral, o AVC – que acontece quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é impedido, devido a um bloqueio ou derrame – continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

É uma emergência médica, que exige atuação rápida, no entanto as estatísticas revelam que, na maioria dos casos, o pedido de socorro é feito tardiamente, portanto é importante conhecer os sinais de alerta do AVC, para que os identifique de imediato.



Os sinais de alerta, a não descurar, são, essencialmente, três: falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar. Perante estes sinais e sintomas, a pessoa deve:

Pedir à vítima para sorrir. Se notar alguma assimetria, ou seja, se a vítima sorrir apenas de um lado, poderá ser um indicador de que o outro lado da cara está paralisado;

Verificar se a vítima consegue levantar os braços. Se estiver a sofrer um AVC, poderá apenas conseguir levantar um deles;

Tentar estabelecer contacto verbal com a vítima e verificar se comunica com clareza. Normalmente, a dificuldade em falar é um dos sintomas mais característicos.

Na presença destes sinais, não perca tempo e ligue de imediato o número de emergência médica, o 112. A rápida assistência, o encaminhamento para a unidade de saúde adequada e a intervenção médica especializada são vitais para o sucesso do tratamento e posterior recuperação do doente.





