O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) admitiu na quinta-feira ter sido detectada a bactéria 'legionella' no serviço de Imunohemoterapia do Hospital das Caldas da Rainha, mas não há doentes infectados nem serviços condicionados.A bactéria 'legionella pneumophila' foi detectada "num lava loiça de uma copa (sala de apoio)" do serviço, "em valores baixos, de cinco UFC/1000 ml", à agência Lusa o director clínico do CHO, António Curado.Questionado pela Lusa, o mesmo responsável assegurou que, para além da copa, "não há quaisquer doentes afectados nem serviços condicionados", bem se prevê que venha a ser necessário o encerramento de qualquer serviço do hospital das Caldas da Rainha.A presença da bactéria "foi detectada durante as análises de rotina regulares" à água daquela unidade, cujos resultados foram conhecidos na terça-feira, mas, sublinhou o director clínico, "dizem, no entanto, respeito a recolhas efectuadas a 21 de Março".O director clínico adiantou que foram já realizados "choques térmicos e reforço da concentração de cloro, através dos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha" a par com outras intervenções técnicas no sector afectado, entre as quais "a colocação de bomba de reforço da circulação no circuito e eliminação de válvula termostática".Foram ainda realizadas desinfecções químicas de perlaptores e chuveiros em toda a ala da zona e "o acesso à torneira com resultado positivo foi vedado até novas análises".A presença da bactéria 'legionella" tinha já determinado, em Janeiro, o encerramento de um dos dois serviços de Ortopedia do Hospital de Torres Vedras, outra das unidades do CHO, mas, segundo o director clínico "as análises de Ortopedia de Torres Vedras e de todos os outros serviços do CHO estão actualmente negativas".O CHO integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e de Peniche e detém uma área de influência constituída pelas populações daqueles três concelhos e dos de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com excepção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).A população abrangida é de 292.546 pessoas, número, que sobe para mais de 300 mil pessoas devido a eventos sazonais e aos doentes referenciados pelos centros de saúde.