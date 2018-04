Naquele que será o maior investimento do país em conservação de recife de corais, a Austrália prometeu um esforço de 312 milhões de euros para resgatar a Grande Barreira de Coral.

De acordo com o New York Times, o plano para salvar a maior estrutura do mundo composta apenas por seres vivos inclui fundos destinados a aumentar a qualidade da água ao reduzir a poluição provocada pelo derramamento de fertilizantes.

A proposta envolve ainda a restauração do recife com corais construídos em laboratório, mais resistentes a altas temperaturas, e o investimento destinado ao combate da espécie venenosa Acanthaster planci - conhecida pelo nome comum de coroa-de-espinhos, que come os corais - que por si só custará mais de 36 milhões de euros.

"Com estas alterações, iremos melhorar a monitorização da saúde do recife e a determinação dos seus impactos", afirmou em comunicado o ministro australiano do Ambiente, Josh Frydenberg, no passado domingo, dia 29. "Quanto mais soubermos sobre o recife, melhor o podemos proteger."

Mas este investimento poderá não ser suficiente. Ambientalistas e cientistas avisam que a Grande Barreira de Coral, com mais de 2200 quilómetros de comprimento, está já a atravessar um colapso do seu ecossistema. A temperatura e acidez das águas estão a aumentar consideravelmente com o aquecimento global e de acordo com um estudo publicado em Março, ondas de calor nos últimos dois anos mataram quase metade das espécies no norte do recife.

À estação televisiva australiana ABC, Imogen Zethoven, membro da Sociedade de Conservação Marinha da Austrália avisou que a não ser que este plano de conservação do coral venha acompanhado por uma "política forte e uma mudança para as energias renováveis, não haverá um futuro para o recife".

A administração do primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, tem recebido críticas por avançar com projectos poucos ambientalistas como o petróleo ou o carvão, em vez de investir em energias renováveis que emitam menos gases com efeitos de estufa.