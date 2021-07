Crianças vacinadas ou não? DGS apresenta conclusões esta sexta-feira

A Direção-Geral de Saúde (DGS) vai anunciar as conclusões do parecer técnico da Comissão Técnica de Vacinação COVID-19 sobre a vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos esta sexta-feira. A conferência de imprensa será conduzida por Graça Freitas, a quem o primeiro-ministro aludiu durante a conferência de imprensa em que explicou o levantamento de restrições na quinta-feira.



Para entrar em restaurantes e espectáculos com os pais, os maiores de doze anos têm que apresentar um teste negativo, afirmou António Costa. Mas caso agora a DGS determine que essa faixa etária não deve ser vacinada contra a covid-19, o caso muda. "Vamos aguardar a decisão da DGS para ver em que medida é exigível teste a quem a DGS não considere necessário a existência de vacinação", explicou. "Admitamos que a Direção-Geral da Saúde considera que uma criança de 12 anos não se justifica a vacinação por ser um baixo risco de transmissão, então provavelmente não faz sentido exigir-lhe o teste."



Quanto às estadas em estabelecimentos turísticos e alojamento local, o teste negativo ou certificado digital é exigido a maiores de 12 anos, em todo o território nacional, e todos os dias. Também pode ser apresentado um autoteste.