Covid-19: Vacina cubana com eficácia de 62% após segunda dose das três previstas

A vacina candidata cubana contra a covid-19 atingiu uma eficácia de 62% após a injeção de duas das três doses previstas, um resultado que excede os 50% exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), anunciou o laboratório.



REUTERS/Alexandre Meneghini

"Podemos informar que atingimos 62% de eficácia com a aplicação de duas doses da vacina (Soberana) 02", um resultado "reconfortante" porque tem em conta as variantes que já circulam no país das Caraíbas, disse o diretor do Instituto de Vacinas Finlay, Vicente Verez, entidade que desenvolveu a vacina, aos meios de comunicação locais.

A OMS exige pelo menos 50% de eficácia para que seja aceite a vacina, acrescentou.

"Dentro de algumas semanas teremos a última palavra sobre a eficácia das três doses, que esperamos serem mais elevadas", afirmou.

Cuba trabalha há 13 meses em cinco vacinas candidatas, duas das quais, Soberana 02 e Abdala, completaram a terceira e última fase de testes.

Os resultados, avaliados por uma comissão independente de especialistas cubanos, serão submetidos à autoridade reguladora para "fazer o pedido oficial de autorização de utilização de emergência" da vacina nas próximas semanas, disse o diretor adjunto do instituto, Yuri Valdez.

"Não temos sido capazes de investir todo o dinheiro e financiamento que o projeto necessitava, e mesmo assim temos resultados de classe mundial", disse o Presidente cubano Miguel, Diaz-Canel.

O anúncio chega numa altura em que a ilha está a ser atingida por uma nova vaga de casos. Desde o início da pandemia, registou 166.368 casos, incluindo 1.148 mortes.

As autoridades lançaram uma intervenção de emergência sanitária com as duas vacinas candidatas na capital e em várias províncias em meados de maio.

Mais de 4,3 milhões de doses de Soberana 02 e Abdala foram administradas a partir de 16 de junho. Cerca de 2,1 milhões de pessoas receberam uma dose, quase 1,4 milhões duas doses e quase 794.000 três doses.

O Governo pretende que 70% da população de 11,2 milhões de pessoas sejam vacinadas até agosto, e toda a população até ao final do ano.

Cuba está sob embargo dos EUA desde 1962 e começou a desenvolver os seus próprios medicamentos na década de 1980. Das 13 vacinas do seu programa de imunização, oito são produzidas localmente.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.853.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 17.062 pessoas dos 864.109 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.