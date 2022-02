Covid-19. Uma em cada cinco crianças ficou infetada já este ano

O último fim de semana foi mais um de vacinação dos menores de 12 anos, numa altura em que metade das crianças entre os 5 e 11 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Mas, desde o início do ano, uma em cada cinco crianças com menos de 10 anos ficou infetada - uma em cada quatro se contarmos o mês de dezembro - e as faixas etárias mais jovens continuam a ser quem tem maior incidência da covid-19, numa altura em que o pico da pandemia parece já ter passado.

Com os números de domingo, Portugal ultrapassou o total de 1,5 milhões de infetados desde o início do ano e já tem mais casos confirmados em 2022 do que em 2021 e 2020 juntos. Desde o início do ano de 2022, foram registados mais de 205 mil casos em crianças com menos de 10 anos, o que representa 23% de toda a população portuguesa nesta faixa etária, a mais afetada pela pandemia entre janeiro e fevereiro. Ao todo, uma em cada cinco crianças testou positivo este ano, a que se somam outras 21 mil infetadas em dezembro.

Ao mesmo tempo, mais de 300 mil doses da vacina já foram administradas a crianças entre os 5 e 11 anos, num processo que começou no final de dezembro para quem tem 10 e 11 anos e que está já na administração da segunda dose. Para os dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro foi aberta a vacinação para todas as crianças entre os 5 e 9 anos, quando inicialmente estava prevista para os dias 15, 16, 22 e 23 de janeiro. Por essa altura, a faixa etária já era quem tinha a incidência da covid-19 mais alta entre todas as faixas etárias, com maior número de casos confirmados entre a sua população, apesar de não serem a faixa etária com mais casos registados - essa continua a ser a dos 40 a 49 anos, seguida dos 30 a 39 anos.