Covid-19. Reações graves à vacina são 55% mais comuns em mulheres

Foram registadas 5.665 reações adversas em mais de 4,5 milhões de doses de vacina em Portugal. A vacina com mais casos é a da Pfizer e o sintoma mais comum são as dores musculares. Morreram 35 pessoas após receber a vacina, mas nenhuma devido à vacinação.

As reações adversas após a administração de doses a vacinados contra a covid-19 foram 30% mais frequentes em mulheres que em homens. Entre estas, as mais graves foram 55% mais comuns em mulheres. Até 13 de maio, o Infarmed registou 5.665 notificações de pessoas que sentiram algum tipo de sintomas entre pessoas a quem foi administrada a dose da vacina. O sintoma mais frequente foi a dor muscular ou de articulações e a Pfizer foi a vacina com mais reações adversas. Foram registadas 35 mortes entre vacinados - mas nenhuma relacionada com a vacina.

De acordo com o relatório do Infarmed, que recolhe dados avaliados pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) através do Portal RAM, foram registadas reações adversas em apenas 0,12% das mais de 4,5 milhões de doses administradas. Os mesmos dados estão também integrados na base de dados europeia, a Eudravigilance, da Agência Europeia do Medicamento.