SIDA, disquetes e OMS: a história do primeiro ransomware de sempre

Eddy Willems trabalhava para uma empresa de seguros na Bélgica, em 1989. Um dia recebeu do seu chefe uma disquete enviada a todos os participantes de uma a conferência da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a SIDA, que nesse ano havia acontecido em Estocolmo, na Suécia. O chefe pediu a Willems que conferisse o que vinha escrito naquele dispositivo de armazenamento. Mal sabia o jovem informático que estava prestes a ser vítima do primeiro ransomware da história.



Um ransomware é um programa informático que se instala num computador e que bloqueia toda a informação do mesmo, pedindo em troca ao utilizador que pague um resgate para ter acesso ao computador ou aos ficheiros "raptados". A Colonial Pipeline, a operadora de um dos maiores oleodutos nos Estados Unidos, foi vítima de um ataque de ransomware a semana passada que levou à paralisação do oleoduto que transporta 45% do abastecimento de combustíveis da costa leste daquele país. A empresa explica que optou por encerrar o oleoduto como uma medida de precaução, uma vez que receava que os atacantes pudessem recolher informação que levasse ao ataque das partes mais vulneráveis da infraestrutura.



O ataque terá sido levado a cabo por um grupo cibercriminoso conhecido como DarkSide e, de acordo com a Bloomberg, em apenas duas horas o grupo conseguiu ter acesso a 100 gigabytes de informações da empresa. Ainda não é conhecido o valor exigido pelos atacantes. Perante a paralisação do oleoduto, o governo norte-americano declarou uma situação de emergência regional, de modo a garantir o transporte de combustível para as zonas afetadas.