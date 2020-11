Covid-19. Pfizer acaba ensaio clínico da vacina com 95% de eficácia

terceira fase do ensaio clínico da vacina experimental contra a Covid-19 com uma eficácia de 95%, superior aos 90% registados nos testes preliminares. Segundo a Reuters, a farmacêutica assegura que foram cumpridos os dois meses de dados de segurança e vai solicitar a autorização dos EUA para o uso de emergência da vacina nos próximos dias.

a vacina, feita em parceria com a alemã

BioNTech SE, é eficaz em pessoas de todas as idades e etnias e não produziu efeitos colaterais importantes nos voluntários, um sinal de que a imunização poderá ser possível.



Em pessoas com mais de 65 anos, o grupo de maior risco no que toca à pandemia, a eficácia registada foi superior a 94%.



No ensaio clínico, com mais de 43 mil voluntários, a Pfizer avaliou 170 casos de pessoas infetadas. A vacina, explica a farmacêutica, foi "bem tolerada" e o efeito secundário mais grave foi a fadiga - que afetou 3,7% das pessoas que receberam a segunda dose da vacina.

A Pfizer anunciou esta quarta-feira os resultados finais daA farmacêutica norte-americana garante que

"Com centenas de milhares de pessoas infetadas pelo mundo todos os dias, precisamos urgentemente de conseguir uma vacina segura e eficaz", afirmou o CEO da Pfizer, Albert Bourla, em comunicado avançado pela Reuters.

A farmacêutica norte-americana reiterou o objetivo de produzir 50 milhões de doses da vacina ainda este ano, o suficiente para proteger 25 milhões e pessoas. Em 2021 pretende fabricar mais de 1,3 mil milhões de doses.



Os resultados finais da terceira fase do ensaio clínico surgem uma semana após os primeiros resultados terem indicado uma eficácia de 90%.



Também esta semana a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou uma eficácia de 94,5% da sua vacina na prevenção da doença.