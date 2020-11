Tomar as vacinas da covid-19 é desgastante, mas não é perigoso

Esta foi uma semana de boas notícias na busca de uma cura para a covid-19: a Moderna anunciou que a sua vacina tinha uma eficácia de 94,5% na segunda-feira e, um dia depois, a Pfizer anunciou uma eficácia de 95% na sua última fase de testes. Governos já negoceiam a autorização da vacina para o final deste mês, Portugal quer começar a distribuir a cura já em janeiro e um dos criadores promete um regresso à normalidade para o fim de 2021. As duas vacinas usam a mesma tecnologia, o mRNA, e nenhuma manifestou até agora efeitos secundários graves, mas podem ser desgastantes para quem as toma.

O novo método utiliza o RNA mensageiro com material genético como influenciador da produção da proteína do coronavírus para que esta desencadeie uma resposta imunitária, neste caso os próprios espigões de proteínas da covid-19 que o vírus utiliza para entrar no organismo humano.

Este material genético é conduzido por uma camada de gordura, nanopartículas lipídicas, que especialistas suspeitam que seja o que está a causar efeitos secundários de curto prazo. Geralmente este tipo de vacinas é seguro e fácil de desenvolver, uma vez que, para as produzir, só é necessário material genético e não o vírus por si, e já é usado de forma semelhante em vacinas como a da Hepatite B ou contra a raiva.

No entanto, as abordagens não estão isentas de riscos. Nem a Moderna nem a Pfizer reportaram efeitos adversos durante as fases dos ensaios clínicos, com a primeira a indicar que após a primeira dose da vacina houve relatos de dor no local da injeção. Depois da segunda dose, fadiga (em 9,7% dos participantes), dores musculares (8,9%) e articulares (5,2%), dores de cabeça (4,1%) e vermelhidão no local da injeção (2%).





Já na fase de testes da Pfizer, atualizada com os resultados finais esta terça-feira, 3,8% dos participantes revelaram cansaço e 2% manifestaram dores de cabeça depois da segunda dose da vacina, com pelo menos 2% dos voluntários a experienciar um segundo efeito secundário. Alguns voluntários que receberam a vacina da Pfizer descrevem que os efeitos secundários foram semelhantes aos de uma "ressaca severa" que se resolveu rapidamente.

Braços doridos, febre e cansaço são "desagradáveis, mas não perigosos"

À Science, um biólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, conta a sua experiência de quando se voluntariou para os ensaios clínicos da vacina da Moderna, este verão.

Luke Hutchinson revela que, após a segunda injeção de dose da vacina, o seu braço inchou para o tamanho de um "ovo de ganso" e que, poucas horas depois, tinha dores nos músculos e ossos e uma febre de 38.9ºC que era "insuportável".

O cientista nunca chegou a saber se recebeu efetivamente a dose da vacina ou um placebo, utilizados para comprovar resultados e afastar efeitos psicológicos sobre as inoculações.

"Comecei a tremer. Tinha tremores frios e tremores quentes. Estive sentado ao lado do telefone toda a noite a pensar: ‘Devo ligar ao 112?’".

Os sintomas de Luke desapareceram 12 horas depois, mas o biólogo afirmou que "ninguém o tinha preparado para a gravidade" dos efeitos da vacina. E especialistas concordam que o assunto deve ser discutido.

"Alguém tem de abordar o elefante da sala: Então e a reatogenecidade da vacina? Mesmo que seja segura, e não cause efeitos adversos a longo prazo. Como será que as pessoas vão reagir quando começarem a recebê-la?", afirma também à revista científica Deborah Fuller, especialista em vacinas da Universidade de Washington, nos EUA, cujo laboratório também está a desenvolver vacinas de segunda geração de RNA contra a covid-19.

A perita teme que os efeitos secundários possam alimentar a desconfiança sobre as vacinas à covid-19 que estão prestes a ser distribuídas.

Devemos então ter medo da reatogenicidade das vacinas à covid-19? Não propriamente.





À revista científica, a especialista em vacinas Florian Krammer, que participou na última fase de testes da Pfizer, explica que braços doridos, febre e cansaço são "desagradáveis, mas não perigosos".

Apesar da gravidade dos efeitos adversos, se 2% dos 35 milhões de pessoas que os EUA querem vacinar até dezembro experienciarem a febre de 39 ou 40ºC, seriam cerca de 700 mil pessoas. E outros efeitos secundários afetam uma percentagem ainda maior e traduzem-se em percentagens acima do normal no que diz respeito a uma vacina.

"Isto são níveis mais altos de reatogenicidade do que normalmente vemos nas vacinas da gripe, mesmo as de alta dose", aponta o epidemiologista da Universidade de Michigan, Arnold Monto. E especialistas levantam questões sobre que tipo de apoio haverá para todas as pessoas que sofrerem efeitos adversos à administração da vacina, seja através de uma linha de saúde ou apoio físico.

Mas os efeitos até podem ser "bom sinal". É que as vacinas da Moderna e Pfizer requerem duas doses separadas por várias semanas e os efeitos secundários são tipicamente maiores após a segunda dose, o que significa que a vacina está a resultar.

"Os efeitos adversos significam que a vacina está a resultar bem. Significa que houve uma resposta imunitária tão grande à primeira dose que se veem os efeitos dela depois", diz Drew Weissman, imunologista que trabalhou no desenvolvimento das duas vacinas.

Os efeitos das nanopartículas lipídicas podem estar por detrás destes efeitos, algo que já acontece em injeções em animais - como inchaços, febre ou sintomas gripais. E os efeitos a longo prazo de vacinas de mRNA não passam ainda do campo da teoria.

Ainda assim, eficácias de 95% das vacinas mostram eficácia e segurança, o que numa pandemia que consegue matar e incapacitar pessoas, é ouro. Mesmo que a vacina signifique uma noite mal dormida.