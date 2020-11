Covid-19. Pacientes que usaram máscara sofreram efeitos menos graves

Vários estudos revelaram que os pacientes infetados com Covid-19 que utilizaram máscara tiveram sintomas menos graves da doença e determinaram que estas "poderiam imunizar contra formas mais graves" do novo coronavírus enquanto ainda não existe uma vacina eficaz. Esta foi a conclusão de uma investigação liderada pelo especialista em doenças infecciosas Vicente Soriano, diretor do Centro Médico da Universidade Internacional de La Rioja, que reuniu informação de três surtos ocorridos em Madrid durante a primeira onda da pandemia.O estudo incidiu sobre o efeito de imunidade que a máscara pode trazer. "O que parece ocorrer é que a exposição a doses baixas do coronavírus pode permitir que aconteça a infeção, mas os sintomas são menos graves", explicou Soriano ao El Mundo.Este estudo espanhol permitiu "comparar a taxa de transmissão e de hospitalização em vários surtos de Covid-19" e comprovar uma menor gravidade da doença naquelas pessoas que utilizaram máscara.Ou seja, a máscara contribui para reduzir o risco de que "contagiemos ou sejamos contagiados". No último caso, permite ainda que "se nos infetarmos seja com formas menos graves da doença".Um dos surtos analisados neste estudo ocorreu numa residência de freiras nos arredores de Madrid, onde ficaram infetadas 21 das 25 habitantes. Nenhuma das positivas ao novo coronavírus - cerca de metade tinha mais de 65 anos - precisou de hospitalização. Isto aconteceu, de acordo com os investigadores, devido às medidas de distanciamento social e ao uso de máscaras.Outro surto analisado aconteceu entre um grupo de dez pessoas que estiveram reunidas durante três horas numa sala fechada, sem máscaras nem distanciamento. Todas ficaram infetadas e quatro foram hospitalizadas em estado grave. Uma das pessoas, inclusivamente, esteve seis semanas nos cuidados intensivos.Para o especialista em doenças infecciosas, "é improvável que possamos beneficiar de vacinas [contra a Covid-19] antes do próximo verão", pelo que é necessário "aprender com o que aconteceu na primeira vaga e aplicar medidas inteligentes para evitar um segundo confinamento".