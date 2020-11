Resposta do sistema imunitário à Covid-19 é mais forte numa reinfeção

As pessoas que recuperam da Covid-19 podem desenvolver uma defesa mais rápida e eficaz contra uma nova infeção, revelaram cientistas da Universidade Rockefeller, em Nova Iorque.Os investigadores descobriram que o sistema imunitário não só se lembrava do vírus como aumentava a qualidade dos anticorpos de proteção depois de uma infeção, preparando o corpo para desencadear um rápido e potente ataque se o vírus aparecesse uma segunda vez."São muito boas notícias", disse Michel Nussenzweig, especialista em imunidade molecular na universidade e um dos autores do estudo, citado pelo Guardian. "A expectativa é de que as pessoas consigam produzir uma rápida resposta de anticorpos e resistir a uma infeção".Apesar de não ser claro quanto tempo dura a memória do sistema imunitário, o especialista acredita que pode oferecer proteção durante alguns anos. A descoberta pode explicar o baixo número de reinfeções por Covid-19 que se detetaram até à data.Quando as pessoas são infetadas com o novo coronavírus, o sistema imunitário lança um "ataque" múltiplo. Uma das formas de proteção vem das células T, que encontram e destroem as células infetadas, prevenindo que o vírus se propague. Outra forma de proteção envolve as células B, que libertam anticorpos para o sangue.Quando a infeção passa, o sistema imunitário pára de se defender. No entanto, explicam os investigadores, continua a lembrar-se do vírus devido às células de memória T e B. Se o vírus regressar, estas são "chamadas" para o combater.Muitos estudos mostraram que a primeira onda de anticorpos para a Covid-19 desaparecia depois de alguns meses, levantando preocupações sobre uma perda rápida de imunidade. Neste novo estudo - que ainda não foi revisto por pares - os investigadores confirmam que os anticorpos diminuem, mas isso pode não ser preocupante.Porquê? Ao examinar a memória do sistema imunitário, os cientistas descobriram que seis meses após a infeção os anticorpos produzidos pelas células B evoluíram para se tornarem mais potentes. Estes anticorpos podem ser libertados poucos dias após uma reinfeção, em vez de demorarem algumas semanas a formar-se, como nas primeiras infeções.Charles Bangham, professor de imunologia no Imperial College de Londres, que não esteve envolvido no estudo, afirma que o trabalho sugere que há "uma boa possibilidade de que quem é exposto uma segunda vez ao vírus possa desenvolver uma resposta imunitária muito mais rápida".