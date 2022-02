Covid-19: Lisboa disponibiliza Casa Aberta para maiores de 18 anos

Em Lisboa, está disponível a modalidade Casa Aberta para os maiores de 18 anos que queiram vacinar-se contra a covid-19. A informação foi divulgada através do twitter da Câmara Municipal de Lisboa.







"Os utentes com mais de 18 anos já podem receber a dose de reforço, sem necessidade prévia de agendamento, no centro de vacinação da FIL", indica o tweet. "Os estrangeiros que residam, trabalhem ou estudem na cidade de Lisboa também se podem vacinar em Casa Aberta."Segundo o último relatório da Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação, cinco milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19 já foram administradas em Portugal. 2,1 milhões de doses foram dadas a maiores de 65 anos."Até ao momento, foram vacinadas com dose de reforço 93% das pessoas com mais de 80 anos. Entre os 70 e os 79 anos, já estão vacinadas 95% das pessoas e, dos 60 aos 69 anos, 88%", segundo o último boletim de vacinação.Desde o início da campanha de vacinação, foram administradas mais de 21 milhões de vacinas contra a COVID-19 em Portugal.A covid-19 provocou mais de 5,66 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.905 pessoas e foram contabilizados 2.639.802 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.