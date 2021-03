Covid-19: Devemos preocupar-nos com a variante do Uganda?

Depois das estirpes do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil, do México e da Índia, a nova variante da covid-19 é do Uganda e foi detetada na Andaluzia, confirmaram as autoridades de saúde espanholas, segundo noticiou o jornal ABC. Denominada A23-1, esta caracteriza-se por "uma maior capacidade de transmissão", ainda que "não seja claro que tenha mais capacidade de virulência". Até agora esta variante, que não implica maior mortalidade, só se tinha revelado no Uganda e num caso "muito isolado" no Reino Unido.