No início da pandemia a Suécia foi bastante atacada pela estratégia que adoptou. Enquanto quase todos os países europeus adotaram um confinamento agressivo, a Suécia destacou-se por ter uma abordagem mais descontraída, sem máscaras e sem confinamento. Agora que vários países europeus voltam a ter um aumento significativo dos novos casos, a Suécia mantém um nível baixo de novas infeções. Há quem diga que é a prova do sucesso do modelo sueco, mas o virologista Pedro Simas discorda.

"Ainda é cedo demais para saber se a estratégia da Suécia é mesmo um sucesso ou não", refere o virologista em declarações SÁBADO. De acordo com Simas, a Suécia pode estar com menos casos, mas nem sequer é o país com menos casos por 100 mil habitantes na Europa. "Por exemplo, a Alemanha, que tem muito mais população do que a Suécia - é o país mais populoso da Europa - tem menos casos por 100 mil habitantes, por isso é, no meu entender, o verdadeiro caso de sucesso na Europa", explica.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa), a Suécia regista uma média de 22,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Os dados do ECDC, com data de terça-feira, comparam 31 países – destes, 22 apresentam taxas de infeção mais elevadas do que a Suécia.





O epidemiologista que delineou a estratégia adotada pela Suécia disse em entrevista à France-24 que o país não está a verificar a "ressurgência da doença que muitos países têm" e que conseguiu, ao mesmo tempo, manter os suecos satisfeitos com as medidas tomadas, apesar do elevado número de mortos, principalmente entre os mais idosos.

Tegnell afirma mesmo que nunca foi a intenção da Suécia acelerar a imunidade de grupo, mas sim "retardar o contágio". E ainda bem que o objetivo não foi reforçar a imunidade de grupo, porque o último estudo serológico à população de Estocolmo, a capital sueca, mostrava que menos de 10% da população estava imunizada, muito menos do que "cidades como Nova Iorque ou regiões da Índia e que ainda não têm o surto controlado e verificam até crescimento exponencial", explica Simas.

O virologista refere que o facto de a Suécia ter menos casos agora não quer dizer que tenha adquirido uma imunidade ao vírus, mas que pode ser uma situação de controlo momentâneo. Portugal teve meses em que chegaram a existir várias semanas com menos de 200 casos, mas nos últimos tempos têm sido comum dias com mais de 600 casos. A Suécia pode estar nesse mesmo período, avançam alguns especialistas citados por meios de comunicação internacionais.

Até porque o valor da taxa de infeção aceite para a imunidade de grupo para este vírus, atualmente, é de 60%-70%. Pedro Simas admite que a Suécia precise de uma taxa menor devido à cultura dos suecos, à densidade populacional mais baixa, mas que nunca será no valor registado naquele primeiro teste serológico.

Mas o virologista deixa um aviso: a estratégia da Suécia, inicialmente, levou a muitas mortes e infeções, apesar de agora não se verificar, mas a tendência europeia pode vir a verificar-se também naquele país a norte. "Já verificámos que sempre que há uma abertura das medidas, vemos um aumento dos casos", lembra Simas. A Suécia deverá levantar restrições de visitas a lares em outubro e até sobre ajuntamentos superiores a 70 pessoas. Estas restrições são levantadas numa altura em que outros países reforçam as medidas dentro dos seus países para evitar contágios.

"No fim, veremos a diferença que terá feito apostar numa estratégia que é mais sustentável, que podemos manter em vigor durante muito tempo, em vez de uma estratégia que implica encerrar tudo, reabrir e voltar a fechar", explica Tegnell, em defesa da sua estratégia.





A contestação ao modelo sueco

Tegnell tem sido altamente elogiado pelos seus concidadãos devido à estratégia relaxada que foi adaptada. Mas uma minoria tem, regularmente acusado-o de ter adoptado uma técnica de combate à pandemia que sacrificou os mais idosos. A Suécia tem mesmo a quinta taxa de letalidade mais alta na Europa, dez vezes superior aos vizinhos da Noruega e da Finlândia.

O arquiteto da estratégia acredita que será o outono a mostrar quem escolheu a melhor forma de combater o vírus, mas que acredita que a Suécia pode estar melhor preparada do que os restantes países europeus.

Mas, como afirmou a Organização Mundial de Saúde (OMS) e reforça Pedro Simas: "Ainda estamos apenas no início da pandemia" e há um longo caminho pela frente que pode levar anos a percorrer. A avaliação das estratégias é ainda precoce de outra maneira.