Saiba o que deve comer antes do treino

Bem Estar e Nutrição

Diz o ditado que “deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer”. Então e depois de acordar? O livro 'My Morning Routine' reúne as rotinas matinais de várias pessoas com carreiras de sucesso e alerta para a importância dos hábitos matinais no resto do dia. Falamos com Benjamin Spall, um dos autores.