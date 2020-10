Covid-19: 32 respostas para saber tudo sobre a vacina que está a chegar

Não há dúvidas: a vacina é a chave para resolver a pandemia. "Perante uma segunda vaga e o risco dos recuperados se reinfetarem, a vacinação é a melhor hipótese que temos", diz à SÁBADO Zhou Xing, especialista em imunologia da Universidade McMaster, em Ontário, no Canadá. Razão: se metade das pessoas que são vacinadas ficar imune, já é mais fácil proteger os grupos de risco, porque o vírus vai circular numa quantidade tão pequena que deixa de ser um problema de saúde pública. Ou seja, a vacina não precisa de ser perfeita para ajudar. "O que nós queremos é um vírus endémico, que vá provocando constipações todos os anos", diz o virologista do Instituto de Medicina Molecular, Pedro Simas.





Contudo, não será imediato. Porquê? Estima-se que cerca de 5,6 mil milhões de pessoas a nível mundial tenham de estar imunes para que a pandemia seja controlada, segundo um artigo publicado em setembro no The New England Journal of Medicine. Nas páginas seguintes, seis especialistas em virologia e imunologia, quatro farmacêuticas e os organismos internacionais envolvidos neste processo, dão resposta às 32 perguntas mais importantes sobre as vacinas que estão a ser desenvolvidas e que podem chegar, talvez ainda este ano, a Portugal.