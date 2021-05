Carmo Gomes: Dados mostram que festejos do Sporting e jovens fazem aumentar casos em Lisboa

Para o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, os dados já não dão margem para dúvidas: o aumento de casos de infeção pelo coronavírus em Lisboa está ligado aos festejos do Sporting pela vitória do título de campeão nacional de futebol. Os jovens dos 20 aos 29 anos estão a arrastar Lisboa para o vermelho, mas é possível travar a situação com as armas de sempre: rastreio de contactos, isolamento, testes. Mas estes últimos preocupam o também professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: não devia, mas o número de testes realizados está a descer.



No concelho de Lisboa, verifica-se uma incidência de 118 casos por cem mil habitantes a 14 dias. O R(t) em Lisboa e Vale do Tejo é de 1,11. Acredita que estes números já refletem as consequências dos festejos do título do Sporting?

Vejo uma evidência forte de associação entre as duas coisas, apesar de o R(t) ter vindo a subir desde 10 de maio em Lisboa. Por isso é que não tinha associado até agora, quando a partir de 17 e 18 de maio já vemos um aumento enorme na incidência de casos no grupo etário entre os 20 e os 29 anos. Estão na zona dos 160 casos por cem mil habitantes. São eles que estão a trazer Lisboa para esta situação. Os casos entre os 30 e os 39 anos também subiram bastante a 17 de maio, mas situam-se entre os 70 e 80 por cem mil. Nos idosos os valores estão muito baixos. Tem tudo a ver com os jovens adultos. O tempo mediano entre a infeção e os sintomas é de cinco dias, mas isto é o tempo mediano: 50% desenvolve em menos de cinco dias e 50%, em mais tempo. Há muita gente que terá sido infetada naquele evento e está agora a aparecer. Vamos ver na próxima semana, mas está com mau aspeto.



Lamenta que o Sporting não tenha apelado a que os adeptos realizassem o teste, como pediu depois dos festejos?

Teriam mostrado responsabilidade social se o tivessem feito. Têm excelentes condições para criar um ambiente de testagem, no estádio, podiam liderar o processo e chamar os adeptos. Teria tido outro impacto. É um grande desapontamento.