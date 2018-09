Até ao dia 15 de Setembro, são esperados cerca de 1.700 participantes vindos de 20 países.

Decorre até ao dia 15 de Setembro o 4.º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até amanhã, em Braga, estarão reunidos cerca de 1.700 participantes para debater os desafios da modernidade na saúde mental.



São esperados participantes vindos de 20 países no Fórum Braga. Durante o congresso, haverá intervenções de 28 keynote speakers e cerca de 800 comunicações.



David Daniel Ebert, da Society for Research on Internet Interventions (ISRII - Sociedade de Estudo em Intervenções de Internet), abordará os resultados e a eficácia das intervenções de saúde baseadas na Internet e em dispositivos móveis (IMI’s). Sander Van Der Linden, da Universidade de Cambridge, apresentará um jogo em que os participantes ganham ao aplicar técnicas contra falsas notícias. Daniel Dodgen, da Division for At-Risk Individuals, Behavioral Health and Community Resilience (Divisão para Indivíduos em Risco, Saúde Comportamental e Resiliência das Comunidades), demonstrará como a psicologia pode ajudar a prevenir e a criar resiliência contra desastres.



O Conselho Geral da Psicologia de Espanha e a Associação Norte-Americana de Psicologia, a maior do mundo, também estarão representados.