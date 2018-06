A NASA detectou a matéria orgânica mais complexa jamais encontrada na superfície de Marte, um avanço no estudo sobre a existência de vida no planeta vermelho, divulgaram hoje cientistas.O veículo Curiosity também descobriu evidências de variações sazonais nas emissões de metano, indicando que a fonte desse gás - muitas vezes sinal de actividade biológica - vem do próprio planeta.O metano pode ser armazenado em camadas de gelo sob a superfície.Amostras de material orgânico, a partir de rochas antigas, com 3,5 bilhões de anos, foram retiradas a cinco centímetros de profundidade na base do Monte Sharp, dentro cratera Gale, considerado um antigo lago."É um avanço significativo, pois indica-nos que o material orgânico é preservado nos ambientes mais desafiadores de Marte", disse o principal autor de um dos dois estudos publicados na revista Science, a astro biologista Jennifer Eigenbrode , da Agência Espacial dos EUA.Para a cientista, a descoberta desta matéria complexa pode permitir "encontrar algo mais bem preservado que contenha uma assinatura da vida".O Curiosity, que pousou no planeta vermelho em 2012, já tinha descoberto matéria orgânica em 2014, mas em pequenas quantidades."Este estudo mostra em detalhe a descoberta de compostos orgânicos complexos e distintos no sedimento. Isto não significa que há vida, mas os compostos orgânicos são a vida de pedras de construção," afirmou Sanjeev Gupta, professor de Ciências da Terra no Imperial College of London.