O nome é simples: as bolachas digestivas indicam que são mais saudáveis, em virtude das maiores quantidades de cereais e fibras que contêm. Mas será isto verdade?

Beatriz Robles, especialista de segurança alimentar e em nutrição, analisou ao pormenor no seu blogue, todos os ingredientes e todos os valores nutricionais de bolachas digestivas de várias marcas. A resposta à questão colocada anteriormente pode surpreendê-lo.

Robles falou de seguida com o site espanhol 20minutos: "Se recuarmos à sua origem, parece que as primeiras bolachas digestivas pretendiam melhorar a digestão, usando bicabornato de sódio que, com as suas propriedades antiácidas, iria reduzir o mal-estar estomacal". No entanto, a temperatura de cozedura iria reduzir essas propriedades e pouco restaria de digestivo à bolacha no final.

Aliás, muitas das marcas que comercializam esta variedade de bolacha avisam o próprio consumidor que a palavra "digestivo" não supõe que as bolachas tenham de facto propriedades digestivas.

Apesar de este tipo de bolacha ter qualidades, como altas quantidades de fibras e gorduras saudáveis, elementos que ajudam a baixar os níveis de colesterol, ou pouco açúcar, Robles avisa que "as bolachas não deixam de ser bolos". E parece que as digestivas não são excepção.

"Todos os tipos de bolachas têm entre 450 e 500 calorias por 100 gramas", conta Robles ao 20minutos. O problema está na regularidade com que se comem bolachas e não nas suas calorias.

Em outro artigo, a especialista aborda outro assunto interessante: as bolachas digestivas são bastante semelhantes às conhecidas bolachas Maria, tanto na composição como nas suas propriedades. A sua maior diferença é mesmo o preço.

De qualquer maneira, Beatriz Robles esclarece que as bolachas "não deixam de ser um produto de pastelaria, com alto conteúdo de açúcares que não justificam o seu preço." As bolachas devem ser comidas de maneira ocasional e moderada, por muito que as suas tabelas nutricionais indiquem que são saudáveis.