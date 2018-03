Empresas norte-americanas, francesas, portuguesas, belgas e holandesas estão entre os principais clientes de exportadores brasileiros de madeira da Amazónia "com provas de exercerem actividade ilegal", revela o mais recente relatório da Greenpeace.

De acordo com o relatório "Árvores imaginárias, destruição real", da organização não-governamental, são 30 os países com empresas envolvidas no comércio ilegal de madeira de ipê – contribuindo para a desflorestação da Amazónia.

A Greenpeace denuncia um "sistema sofisticado" utilizado para cortar mais árvores que as autorizadas, criando "árvores imaginárias".

"As agências do Estado dão créditos [aos madeireiros] para terem direito a cortar e exportar aquela madeira não existente", refere o relatório da organização. "Estes créditos são depois utilizados par alterar as contas das serrações que tratam das árvores abatidas ilegalmente nas florestas situadas nas terras indígenas, nas zonas protegidas ou nos terrenos públicos".

Assim, a Greenpeace apela a uma maior atenção, na importação, dos compradores norte-americanos e europeus.

Porquê a procura por esta madeira?

A árvore ipê, que pode atingir os 40 metros de altura, tem uma das madeiras mais resistentes do planeta – muito procurada para fabricar chão e móveis.

"O corte indiscriminado de madeira com alto valor de mercado pode levar espécies de árvores à beira da extinção", revela o relatório.

Ao estarem espalhadas pela floresta, o corte destas árvores traduz-se em destruição do que as rodeia. "Vítimas da sua própria magnificência, as árvores de ipê são muito facilmente detectadas no meio da Amazónia", explica o relatório.

Segundo contas da organização não-governamental, as empresas norte-americanas importaram, entre Março de 2016 e Setembro de 2017, 10.171 metros cúbicos desta madeira. No mesmo período, 11 países da União Europeia compraram 9.775 metros cúbicos.

"O grande valor da ipê faz com que seja lucrativo para os madeireiros ilegais irem mais longe dentro da floresta" para conseguirem cortar cada vez mais árvores, acusa o relatório.

"Os madeireiros rasgam a floresta tropical com estradas ilegais, invadem ilicitamente as zonas protegidas dos índios, destroem a floresta e muitas vezes cometem actos de violência contra as comunidades locais", conclui a Greenpeace.