Figuras de Vénus eram símbolo de sobrevivência e não sexual, diz novo estudo

As figuras de Vénus - estatuetas que representam figura femininas obesas - estavam, até agora, associadas a ideias de fertilidade e beleza. Mas um estudo recente publicado na revista Obesity sugere que estas figuras possam ser símbolos de sobrevivência em condições extremas.Se hoje em dia os humanos enfrentam o aquecimento global, no período de há 38 mil a 14 mil anos temperaturas eram as temperaturas baixas que criavam desafios. O avançar dos glaciares tornaram as condições de sobrevivência mais difíceis para os humanos, sendo a alimentação escassa o que levou à diminuição da população.O autor do estudo, Richard Johnson explica que a gordura, representada nestas estatuetas, é uma forma de armazenar energia. E essa gordura pode salvar vidas, especialmente para as mulheres grávidas, quando não há comida disponível, acrescenta o professor de medicina da Universidade de Colorado."O nosso estudo sugere que estas figuras não representam símbolos sexuais, ou do desejo masculino, mas são antes um meio de dar força à maternidade mesmo nas situações mais adversas", refere o autor, citado pela CNN Os cientistas chegaram à conclusão de que estas figuras estavam mais ligadas à sobrevivência do que ao desejo sexual depois de medirem a largura de ombros e da cintura de várias destas figuras encontradas entre a Europa e a Rússia ocidental. A conclusão é de que quanto mais próximas dos glaciares, menos pronunciados eram os corpos destas figuras."Os nossos estudos sublinham que é muito provável que as alterações climáticas tenham tido efeitos profundos na cultura humana e na arte, e que essa cultura, através da arte, tenha expressado comportamentos de sobrevivência", acrescenta o autor do estudo.Johnson e a sua equipa acreditam que estas figuras fossem passadas de mães para filhas como símbolo espiritual de sobrevivência durante o inverno.