Apresentação da PlayStation5 em Portugal acontece esta quarta-feira

Vai decorrer esta quarta-feira, dia 18 de novembro, às 18 horas, no canal oficial da Playstation Portugal, o evento digital do lançamento da nova consola da Sony, a PlayStation 5.Este evento será apresentado pelo ator e realizador Diogo Morgado e contará também com António Raminhos, Diogo Piçarra, Diogo Valsassina, e os youtubers Ric Fazeres e SEA.Por entre desafios, os convidados vão partilhar como é que foram as suas primeiras experiências com a PlayStation5 (que já receberam e experimenntaram), bem como falar dos jogos que estão mais ansiosos por experimentar na nova consola e ainda recordar algumas das suas primeiras memórias relativas às consolas da Sony, revela um comunicado.Será ainda revelado o vencedor do passatempo Modo PlayStation, que irá receber uma consola e uma atuação musical de Julinho KSD que escreveu um tema original inspirado na PlayStation e quye terá estreia amanhã.A Playstation 5 chega a Portugal na quinta-feira, dia 19 de novembro, com dois modelos, um apenas com edições digitais dos jogos e outro que pode receber discos Blu-ray.