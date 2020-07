Ana Bruto da Costa estava preparada para ser mãe. Tinha lido todos os livros sobre o parto e a amamentação e fez um curso pré-parto ter toda a informação possível.

Na hora H, no passado dia 23 de Setembro de 2019, tudo correu bem. "O parto foi espetacular. O bebé nasceu às 39 semanas de parto natural e foi super-rápido", conta a arquiteta de 30 anos à SÁBADO. "O meu marido quase não apanhou o momento."

Recebeu o bebé no peito, mas por pouco tempo. "Ele nasceu com duas circulares do cordão umbilical no pescoço e tiveram de confirmar que tudo estava bem. E estava. Depois passou a noite comigo e com o meu marido."

Dar de mamar no hospital também não foi um problema. "As enfermeiras explicaram-me como devia fazer. Cada uma deu-me uma dica diferente. E funcionou bem." Mas o cenário mudou em casa.

Apesar de familiares e amigas terem alertado para as dificuldades que poderiam surgir no aleitamento, Ana Bruto e Costa ficou surpreendida quando começou a sentir dor. "Tinha muito leite e o bebé estava sempre com fome. No início mamava quase de hora em hora. Acho que se tivesse controlado a descida do leite teria sido diferente."

Amamentar é um processo de aprendizagem do bebé e da mãe, explica á SÁBADO a enfermeira perita em Ginecologia e Obstetrícia, da consulta de enfermagem de amamentação do Hospital CUF Descobertas, Lurdes Ribeiro.

Quais as principais dificuldades das mães no momento de amamentar?

As principais dificuldades podem ocorrer logo nos primeiros dias, sobretudo com a descida do leite entre o 3º e o 5º dia após o parto, com a passagem do colostro (primeiro tipo de leite que produz depois do parto) para o leite maduro, em que muitas mães sofrem com o ingurgitamento mamário, que corresponde ao acúmulo de leite nas mamas, causando dor, inchaço e desconforto para a mulher. Ao longo do processo de amamentação frequentemente as mulheres são "acusadas" pela família e ou amigos de terem leite pouco nutritivo ou mesmo de a quantidade ser insuficiente, bastando para isso terem um recém-nascido mais chorão. Podem surgir outras dificuldades, tais como o défice de produção de leite, alterações fisiológicas na anatomia dos seios, tais como o mamilo plano ou invertido, a falta de informação ou preparação e a falta de apoio e críticas ou julgamentos de amigos e familiares.

O que provoca estas dificuldades?

No pós-parto com a duplicação de papéis, saem de casa como filhos e entram como filhos e pais e as mulheres sentem uma grande insegurança em relação ao recém-nascido com as alterações hormonais normais. O sentimento de incapacidade está muito presente e qualquer coisa que se lhes diga vai influenciar a puérpera. Estas dificuldades podem ter origem em múltiplos fatores, desde a falta de informação e preparação causando o desconhecimento. As experiências dolorosas anteriores de amamentação que podem ter influência negativa. Mitos que são transmitidos de geração em geração, onde sem dúvida a família pode influenciar o processo de amamentação.

Também há problemas de saúde, como a mastite. Qual é a prevalência desta inflamação mamária? Há forma de preveni-la?

De uma forma geral as mastites são causadas por infeções da glândula mamária e na maioria das situações surgem pelo aparecimento de gretas e fissuras no mamilo. Infelizmente estas situações acontecem muito frequentemente. A melhor forma de evitar as gretas e fissuras é a correta pega do bebé à mama, e aqui a ajuda dos profissionais é de extrema importância e deve ser no momento em que a mulher sente as primeiras queixas.

Quem recebe formação pré-natal tem melhores resultados?

Sim, de uma forma geral quem faz formação pré-natal tem melhores resultados porque tem mais informação e procura ajuda mais precocemente, pois fica desperta para situações que possam interferir com o sucesso na amamentação.

Ainda existe a ideia de que dar de mamar é instintivo e que deveria ser natural nas mães?

É verdade. Durante 9 meses a principal preocupação das mães centra-se essencialmente com o crescimento e desenvolvimento do bebé na barriga da mãe e com o momento do parto. E quando vemos imagens sobre amamentação a maioria transmite a beleza do ato de amamentar. Seios bonitos, mães e bebés felizes, fazendo parecer que é fácil e natural. Não observamos imagens de mamilos em ferida, mamas gretadas, mães com dores e bebés que choram e perdem peso. E deste modo as mães não estão alerta para os problemas que podem surgir na amamentação.





Ana Bruto e Costa continuou a dar de mamar como lhe tinham ensinado no hospital, mas surgiram fissuras nos mamilos. "Tornou-se muito doloroso dar de mamar."Ainda assim insistiu. Estava convencida que conseguiria resolver o problema sozinha. "No primeiro mês sofri imenso. Devia ter pedido ajuda logo."

Primeiro recorreu a especialistas de amamentação indicados por amigas que foram a casa. "Recomendaram soluções mais naturalistas, como uma folha de couve sobre as fissuras. Sei que funcionou lindamente para outras pessoas. Mas comigo não funcionou."

Chegou a pensar em desistir. "Não sou fundamentalista da amamentação e como tinha muita dor pensei se valeria a pena passar por aquilo. Foi das situações mais difíceis por que passei na vida."

Foi então que pediu ajuda às enfermeiras do Hospital da CUF de Lisboa. Ficou a saber que há várias coisas que podem correr mal. "No meu caso, era a forma como ele colocava a língua e agarrava o mamilo."

Com a ajuda das enfermeiras, tratou as fissuras com cremes e usou discos de gel para ajudar a dar de mamar. "Usei muitas técnicas diferentes, na consulta da amamentação apresentaram-me várias estratégias, porque não há apenas uma solução."



Pedir ajuda assim que tem problemas é fundamental para evitar infeções. E, mesmo com a pandemia, as mães devem pedir ajuda profissional o quanto antes, aconselha a enfermeira conselheira em aleitamento materno na consulta de amamentação do Hospital CUF Descobertas, Joana Figueiredo.

Dar de mamar é um momento íntimo e, por vezes, muito solitário. Quais as condições ideais para que o aleitamento se realize sem problemas?

As condições ideais passam por muita cumplicidade entre o casal. É importante que durante o período em que o bebé esteja a ser amamentado, seja um momento a três, pai, mãe e bebê. O pai tem um papel muito importante, ajudando e dando reforço positivo. Nos primeiros 15 dias após o parto a mulher sente-se muito cansada, por vezes com grande instabilidade emocional e como já foi referido com um sentimento de incapacidade muito grande. Cabe ao pai ajudar a promover períodos de repouso sempre que possível e acompanhar o momento.

Quando é que as mães devem pedir ajuda profissional?

Sempre que sentirem necessidade. Seja porque estão inseguras, com dúvidas, por terem dor, porque o bebé não aumenta de peso. Na realidade a amamentação nem sempre é instintiva, pelo que necessita de ser aprendida para ser prolongada com êxito e a maioria das mães precisa de reforço e apoio constantes.

Em consulta, o que ensina para que o aleitamento corra sem problemas?

Na consulta de amamentação, orientamos e damos um apoio direcionado para a mãe e bebé. Não existem soluções iguais nem receitas milagrosas, no entanto são ensinadas as técnicas sobre a pega correta, os diferentes posicionamentos para o sucesso da amamentação. Observamos a técnica da mamada, ajudamos a corrigir posturas e tentamos adaptar o bebé à mama. As informações sobre a amamentação não devem apenas ser transmitidas, mas sim trabalhadas dentro de cada contexto familiar, ajudando a mobilizar os recursos necessários.

Qual foi o caso mais complicado que tratou

Não há um caso mais complicado, mas há muitos casos complicados. Lembro-me de uma mãe que procurou ajuda muito tarde e que da mastite evoluiu para um abcesso da mama com necessidade de drenagem no bloco e que apesar de toda a situação e com a nossa ajuda não parou a amamentação. Lembro-me, também, do recém-nascido que colocava o mamilo debaixo da língua e que com a nossa ajuda presencial ultrapassou a situação.

Que conselhos daria a uma recém-mamã em termos de aleitamento?

A confiança é essencial. Escutar o seu coração de mãe e em casal planear o que for melhor para ambos e para o bebé. Viver um dia de cada vez a maravilhosa experiência de ser mãe numa relação de amor mútuo. Não ter medo de pedir ajuda se necessário, não ter receio de não estar a fazer tudo certo porque de certeza está a fazer o melhor que pode. Que o importante é a felicidade da família e que não há o certo e o errado. Cada mãe passará pela sua experiência, que será única e inesquecível.

Independentemente da situação de pandemia devido ao COVID19, é seguro procurar ajuda de profissionais de saúde para apoiar nestas ou outras questões de saúde. É muito importante não adiar a sua consulta, pois o apoio imediato poderá ajudar na prevenção de complicações futuras, tais como as mastites, situações dolorosas ou bebés com perda de peso excessiva podendo originar consequências graves.