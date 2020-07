O leite materno "é um bem precioso, único e inimitável", defende a pediatra Cristina Matos, do Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas e da Clínica CUF Alvalade e responsável pela Unidade de Neonatologia do primeiro hospital. "Mesmo nos tempos que estamos a viver, de confinamento e incerteza, é importante salientar às mães a segurança dos serviços de saúde para aí poderem recorrer caso necessitem de ajuda."

A pediatra considera que se deveria realizar mais campanhas informativas para aumentar a percentagem de portuguesas que amamenta até aos seis meses de vida do bebé.





A pandemia influenciou a vontade das mães em fazer aleitamento materno?

Durante a pandemia se a grávida for negativa não se tem verificado medo ou menos interesse em amamentar os recém-nascidos.

Quais os riscos de contágio de covid-19 entre mãe e bebé?

Se a mãe for diagnosticada com COVID 19, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Academy of Breastfeeding, a UNICEF e a Direção Geral de Saúde recomendam a manutenção da amamentação aplicando-se todas as precauções necessárias, pois parece ser seguro administrar leite materno. Sempre que a situação clínica da mãe e do bebé o permitir devem permanecer os dois no mesmo quarto cumprindo a distância de segurança entre o berço e a cama da mãe. Deve ser privilegiada a amamentação, pois não existe evidência atual da transmissão do vírus SARS- COV 2 através do leite materno. Contudo há risco de transmissão do vírus ao bebé por contato de proximidade através da pele e das gotículas respiratórias.

Quais os cuidados que as mães têm de tomar para evitar contagiar os bebés?

Uma mãe infetada pode amamentar desde que lave e desinfete as mãos antes de segurar no bebé, use máscara durante o período em que amamenta ou que está em contato direto com o bebé, lave e higienize as mãos e o peito antes de amamentar e cumpra todas as normas de segurança preconizadas pela Direção Geral de Saúde. Se a mãe não está em condições clínicas que lhe permitam amamentar ou se houver necessidade de afastamento temporário entre os dois, a extração mecânica do leite materno pode ser uma alternativa. Nesse caso recomenda-se que seja um cuidador saudável a dar o biberão ao bebé com o leite extraído pela mãe. Por segurança, nos primeiros tempos de vida, a mãe e o bebé devem ficar mais resguardados em casa, ter contato restrito com familiares diretos, que devem cumprir as normas atualmente preconizadas ao estarem em contato de proximidade com a mãe e o bebé.

A OMS aconselha o aleitamento materno exclusivo até, pelo menos, aos seis meses de idade dos bebés. Quais são as vantagens para a saúde dos bebés?

O leite materno é um alimento vivo, completo e natural e o reconhecimento das suas múltiplas vantagens, reuniu o consenso mundial, defendendo-se a amamentação exclusiva até aos 6 meses de vida e complementada com outros alimentos até aos 2 anos ou mais (OMS/UNICEF), pois constitui a melhor forma de alimentar as crianças. As vantagens são múltiplas e conhecidas, quer a curto quer a longo prazo, nutricionais, biológicas, afetivas e económicas. O leite materno permite uma nutrição adequada, com todos os nutrientes necessários ao bom desenvolvimento físico, motor, visual e cerebral da criança, transmitindo fatores importantes para a defesa das infeções prevenindo as infeções gastrointestinais, respiratórias e tem um efeito protetor sobre as alergias, como a asma e a intolerância ao glúten. Parece também ter efeito protetor no aparecimento de algumas neoplasias como as leucemias e os linfomas. Para além disto, permite à mãe estabelecer uma relação afetiva única com o seu filho, proporcionando o contato físico e visual e a ligação mútua mãe - filho. A longo prazo previne a obesidade e a diabetes, diminui o risco de doenças cardiovasculares, nomeadamente a hipertensão, sendo um verdadeiro seguro de saúde para toda a vida.

O aleitamento deveria ser estendido para lá dos seis meses? Até que idade? Porquê?

A OMS e outros organismos internacionais como a Academia Americana de Pediatria (AAP) reconhecem cientificamente o papel fundamental do aleitamento materno e recomendam o leite materno exclusivo até aos 6 meses de vida. Após esta idade, o bebé deve introduzir novos alimentos, a chamada diversificação alimentar, devendo manter o leite materno na sua alimentação até aos 2 anos de idade. Um dos objetivos da OMS, na área nutricional é conseguir atingir em 2025 a meta de 50% de bebés alimentados exclusivamente com leite materno até aos 6 meses.

Segundo os dados do EPACI 2012, 91 % das mães portuguesas iniciavam o aleitamento materno e mantinham-no até aos 4 meses. Por que razão as mães portuguesas não mantém o aleitamento?

Os profissionais de saúde têm a obrigação de informar, aconselhar e incentivar as futuras mães sobre a amamentação, sobretudo no 3º trimestre da gravidez, nas consultas de obstetrícia, nos cursos de preparação para o parto e na consulta pré natal, sobre a importância do leite materno. Deverá haver mais campanhas de incentivo e divulgação das vantagens do aleitamento materno na saúde das crianças, das mães e da população em geral, como um ganho em saúde pública. O testemunho de mães mediáticas que amamentaram os seus filhos são um bom exemplo para serem elas próprias o rosto dessas campanhas. Também se deveria melhorar a rede de suporte de apoio à amamentação com maior número de profissionais com formação nesta área a apoiar as puérperas. Outra medida importante é o apoio social e laboral às mães que amamentam. A licença de parto deveria ser de 6 meses e remunerado a 100% para que as mulheres pudessem amamentar em exclusivo os seus filhos até aos 6 meses de vida.

Dar de mamar é estabelecer uma ligação essencial entre as mães e os bebés. Mas nem sempre corre bem. Há dados sobre o número de mães que sentem dificuldades em dar de mamar?

A maioria das mulheres consegue iniciar com sucesso o aleitamento materno, desde que seja apoiada e aconselhada desde o início. Os primeiros dias após o parto não são fáceis e as mães e os bebés não são todos iguais. O processo de amamentação até estar estabelecido exige ensino, persistência e apoio técnico para que a amamentação se estabeleça. Contudo, nalguns casos, poderá haver dificuldades com a amamentação, que deverão ser avaliadas, orientadas pelos profissionais de saúde, oferecendo apoio à mãe, verificando e corrigindo a pega do bebé na mama, a técnica correta de como amamentar com avaliações regulares ao longo do internamento.

As mães portuguesas estão preparadas para dar de mamar? Recebem ajuda nos hospitais nos primeiros dias?

Quando da alta é importante realçar a importância da manutenção de apoio à amamentação, pois caso sejam detetadas dificuldades são desenvolvidas estratégicas para a sua resolução. Por vezes torna-se necessário aconselhamento e acompanhamento após a alta, por profissionais habilitados, conselheiros em aleitamento, para que a amamentação se estabeleça da melhor maneira ajudando a ultrapassar dificuldades como o aparecimento de fissuras, mamilos macerados, para que não haja o risco de desistir de amamentar. Mesmo nos tempos que estamos a viver, de confinamento e incerteza, é importante salientar às mães a segurança dos serviços de saúde para aí poderem recorrer caso necessitem de ajuda. Para uma amamentação de sucesso é muito importante o suporte à amamentação pela família, por grupos de outras mães que amamentam, pelos profissionais de saúde, sobretudo nas primeiras semanas de vida do bebé até que a lactação esteja bem estabelecida e a mãe esteja confiante e segura no seu novo papel de mãe. O leite materno é um bem precioso, único e inimitável e constitui um seguro para a vida do seu filho.