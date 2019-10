Número de crianças que veem vídeos todos os dias duplica em quatro anos

O número de crianças dos Estados Unidos que vêm vídeos online todos os dias duplicou, de acordo com os resultados de um estudo feito pela organização Common Sense Media. O número de jovens que estão em frente a um ecrã quase uma hora por dia é mais do dobro do que em 2015.

Segundo a pesquisa, as crianças veem vídeos em plataformas como o YouTube, que supostamente devia estar fora dos limites dos menores de 13 anos. "É realmente o ar que eles respiram", afirma Michael Robb, diretor sénior da pesquisa, no relatório enviado aos media. O grupo acompanha os hábitos tecnológicos dos jovens e oferece orientação aos pais.

O estudo incluiu respostas de 1.677 jovens norte-americanos, entre os 8 e os 18 anos de idade. Concluiu que 56% dos jovens de 8 a 12 anos e 69% dos jovens entre 13 e 18 assistem a vídeos online todos os dias. Em 2015, a última vez que a pesquisa foi realizada, os números foram de 24% e 34% respectivamente.

O tempo total em frente aos ecrãs quase não se alterou nos últimos anos, segundo a pesquisa. A média de horas nos dispositivos, entre as crianças com entre 8 e 12 anos, foi de quatro horas e 44 minutos em sites de entretenimento todos os dias. Isso não incluiu o tempo de uso dos dispositivos para trabalhos de casa, leitura de livros ou audição de música.

A descoberta indica a rapidez com que a nova geração está a mudar a televisão tradicional para os serviços de streaming – muitas vezes vistos em smartphones, tablets e computadores. Entre os adolescentes, apenas um terço confessou que gosta de assistir a programas de televisão tradicionais, em comparação com 45% há quatro anos. Metade dos pré-adolescentes disse o mesmo, em comparação com 61% na última pesquisa.

O YouTube foi a primeira escolha para vídeos online, mesmo entre os pré-adolescentes – três quartos dos quais a dizer que usam o site apesar das restrições de idade. Apenas 23% dessa faixa etária afirma assistir ao YouTube Kids, um serviço separado e especializado para crianças.

Quando confrontado com os resultados, o YouTube disse ao jornal norte-americano New York Post que nos próximos meses vai partilhar detalhes sobre como a empresa está a repensar a sua abordagem com crianças e famílias.