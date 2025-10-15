Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Os riscos do telemóvel no WC

Sónia Bento
Sónia Bento 15 de outubro de 2025 às 23:00

Ficar na sanita a fazer scroll nas redes sociais ou a responder a mensagens é a principal causa do aparecimento de hemorroidas, alertam os especialistas.

Se antes havia o hábito de ler jornais e revistas para entreter enquanto se estava sentado na sanita, agora a prática é responder a mensagens, fazer scroll nas redes sociais ou ver vídeos no telemóvel. Parece inofensivo, mas pode causar problemas de saúde, como o aparecimento das dolorosas hemorroidas.

