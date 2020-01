2019 foi o segundo ano mais quente de sempre

O ano passado bateu recordes e tornou-se no segundo mais quente desde que existem registos, anunciou esta quarta-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM). A agência associada à Organização das Nações Unidas (ONU) acrescentou ainda que as altas temperaturas podem levar no futuro a mais eventos meteorológicos extremos como que a Austrália está a passar, com incêndios desde setembro do ano passado.





Os dados, retirados de bases de dados da NASA e do serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, o UK Met Office, mostram que a temperatura média global em 2019 foi 1.1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, aproximando-se cada vez mais do limite de 1.5 graus Celsius a partir do qual serão testemunhadas extremas consequências das alterações climáticas – para o qual foi acordado uma redução de emissões no Acordo de Paris de 2015.

Recentemente, a OMM advertiu que uma subida de temperatura entre os três e os cinco graus Celsius poderá ser observada num futuro próximo se nada for feito para reduzir as emissões de carbono, que atingiram um novo recorde em 2018.

O ano mais quente alguma vez registado aconteceu em 2016, com 1.2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ao qual a OMM atribuiu cota parte ao furacão El Niño.