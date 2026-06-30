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250 anos dos EUA

A exportação mais bem-sucedida dos EUA? É o dólar

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 30 de junho de 2026 às 23:00
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Começou há um século a ser o mais próximo que existe de uma moeda global. Dá vantagens económicas e uma enorme influência à maior economia do mundo. Trump está a abanar o seu estatuto, mas ninguém conta, por enquanto, com uma alternativa ao dólar no centro da finança global.

"Os investidores à volta do mundo estão a reunir-se de novo à volta do dólar, numa aposta de que o boom de Inteligência Artificial ajude a maior economia do mundo a superar os seus pares este ano”, noticiou o Financial Times em meados do mês. Não fora a referência à IA e a notícia poderia ter sido publicada em qualquer altura no último século de história da maior exportação dos EUA: o dólar.

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