24 de outubro de 2025 às 14:50

Zelensky encontra-se com o rei Carlos III no Castelo de Windsor

O rei Carlos III recebeu, esta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Castelo de Windsor, em Inglaterra. O encontro decorre antes de várias conversas agendadas com líderes europeus para discutir ajuda militar à Ucrânia.

