Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 13:00

“Estão a apontar uma arma”: novos confrontos entre agentes de imigração e manifestantes em Minneapolis

Um vídeo gravado este domingo mostra novos confrontos entre agentes do ICE e um grupo de pessoas que documentava as atividades destes agentes de imigração em Minneapolis, EUA. No vídeo, a testemunha relata a escalada de tensão que acabou em confrontos.

