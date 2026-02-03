Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 12:55

Especialista em proteção civil diz que não há capacidade de resposta em Portugal: "Tudo o que se possa dizer parece demagogo"

André Morais sublinhou, na noite desta segunda-feira no NOW, que não existe capacidade de resposta em Portugal para a reconstrução dos bens danificados pela recente tempestade Kristin.

