03 de fevereiro de 2026 às 12:47

"A Rússia não tem uma urgência real" para negociar

"A Rússia não está disponível para encetar novas negociações. Mas acho que a urgência da Ucrânia, neste momento, também não é assim tão alta, porque seria preciso formalizar e cristalizar, pelo menos, um conjunto muito mais robusto e mais sólido de garantias de segurança", destaca a especialista em Política Internacional Daniela Nunes, no NOW.

