03 de fevereiro de 2026 às 13:15

Carlos Rodrigues Lima e o processo do cunhado de Leitão Amaro em Angola: "Em meia-dúzia de anos ganhou 450 milhões"

Carlos Rodrigues Lima explica no NOW alguns dos contornos do processo que visa o cunhado do ministro António Leitão Amaro, em Angola. "Em dezembro, Ricardo Machado deu uma longa entrevista ao Expresso e, no fundo, admitiu (ou não desmentiu) que na meia-dúzia de anos que esteve em Angola ganhou 450 milhões de euros. E aquilo que fizemos na SÁBADO foi procurar a origem deste dinheiro." Uma reportagem para ler na SÁBADO.

