03 de fevereiro de 2026 às 12:22

"Não paramos até resolvermos tudo", garante ministro das Infraestruturas

Miguel Pinto Luz esteve na manhã desta terça-feira em Alcácer do Sal, onde garantiu que o Governo não vai baixar os braços face às consequências da tempestade Kristin em Portugal. Diz ainda que estão "milhares de portugueses" a ajudar a população.

