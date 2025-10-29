Sábado – Pense por si

29 de outubro de 2025 às 14:23

Zelensky anuncia tribunal contra crimes da Rússia supervisionado pelos Países Baixos

O líder ucraniano salientou as reações de diversos países face a Moscovo, nomeadamente, as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia e a redução do fornecimento de petróleo russo por parte da Índia.

