Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de fevereiro de 2026 às 14:00

“Vendaram-nos, amarraram-nos e interrogaram-nos": Mulher palestiniana relata regresso a Gaza através da passagem de Rafah

Vários palestinianos que regressaram à Faixa de Gaza, na madrugada de terça-feira, relataram ter sido vendados, algemados e interrogados pelas forças israelitas durante a travessia pela passagem de Rafah. A reabertura da fronteira, no âmbito do cessar-fogo, tem permitido o regresso de um número limitado de civis e sob fortes restrições.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)