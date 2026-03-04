Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 07:30

Zelensky admite troca de armamento com países do Médio Oriente

O líder ucraniano ofereceu ainda ajuda aos países do Golfo a derrubar drones se os líderes convencerem Putin a um cessar-fogo.

