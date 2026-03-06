Sábado – Pense por si

06 de março de 2026

Dezenas de crianças romenas regressam a Bucareste após repatriamento do Médio Oriente

Um grupo de cidadãos romenos, incluindo dezenas de crianças, regressou a Bucareste num voo de repatriamento proveniente do Médio Oriente, numa operação organizada pelas autoridades devido à escalada do conflito na região.

