06 de março de 2026 às 21:49

Ataque com drone russo deixa pelo menos três feridos em Mykolaiv

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um ataque com drone russo na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. Segundo os serviços de emergência ucranianos, o ataque provocou danos em edifícios e desencadeou operações de socorro no local.

